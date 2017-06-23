Луценко рассказал подробности дела против главреда Страны.ua Гужвы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал подробности дела вымогательства главным редактором издания «Страна.ua» Игорем Гужвой у народного депутата 20 тысяч долларов за неопубликование компрометирующих материалов.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Житомире.

«Вчерашнее дело также начинала ГФС, так как органы правопорядка получили заявление от народного депутата Украины о том, что с него требовали сумму в 20 тысяч долларов за неразмещение господином Гужвой на своих медиа-ресурсах материалов компрометирующего характера. Народный депутат предпочел избежать публикаций, дискредитирующих его личную и публичную жизнь», - заявил он.

«Это дело было зарегистрировано и предоставлено ГФС, вместе с ними оперативно работала СБУ, Нацполиция, а процессуальное руководство осуществляла столичная прокуратура», - добавил Луценко.

«Раньше был зафиксирован факт вымогательства этих средств, 20 тысяч долларов, а вчера посредник господина Гужвы, им назначенный, получил 10 тысяч долларов от суммы вымогательства, а также в пакете, в котором был вмонтирован радиомаяк, занес в кабинет господина Гужвы, где позже появились правоохранители и обнаружили данные средства в портфеле господина Гужвы», - отметил он.

«Могу утверждать, что при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли», - заявил генпрокурор.

«Это не единственное уголовное производство в отношении него (Гужвы - УНИАН). Еще в прошлом году начато производство ГФС против господина Гужвы по обвинению в предполагаемом уклонении от (уплаты) налогов в размере 94 млн гривен», - напомнил он.

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко сообщил, что Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении 10 тыс. долларов, требовал эти деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что следственные действия в отношении Гужвы велись с 31 марта.

Как известно, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко отметил, что у следствия есть видео и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание «подставой».

В свою очередь, депутаты фракции «Оппозиционный блок» заявили о готовности взять Гужву на поруки.