Гужва назвал свое задержание "подставой"

Главный редактор издания "Страна.юа" Игорь Гужва после ночного обыска в редакции и задержания сегодня утром вышел на связь с коллегами и заявил о провокации против него.

"Ещё в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело по поводу вымогательства у какого-то народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было", – сообщил он изданию «Страна.юа».

"Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько материалов про Ляшко. Я отказался", – заявил Гужва.

"В середине мая на меня вышли снова с подобным предложением, но хотели снять конкретно один материал – про конфликт Ильи Кивы и нардепа от радикальной партии Ляшко по фамилии Линько. Сумму предложили в 20 000 долларов. Я снова отказался", – сообщил главный редактор "Страны".

По словам Гужвы, тогда он уже понимал, что "это точно подстава".

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"С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня, когда некие люди, представившись полицией, ворвались к нам в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали "ухвалой суда" и который, как они сами потом признались, является никчемным (поэтому обыск по нему и не проводили)", – заявил он.

"В этом "документе" и был упомянут и Линько, и 20 000 долларов. Почему пришли? Видимо, надоело ждать, когда я начну "вымогать" нечто у Линько и решили уже приступить к действиям (дело-то вели с апреля - жалко бросать)", – уточнил Гужва.

"В общем, вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны". Как и всякая провокация обречена на провал. Прорвёмся!", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры города Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко добавил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.