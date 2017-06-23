Гужва требовал взятку за неопубликование компромата на депутата Линько - Ляшко

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении 10 тыс. долларов, вымогал эти деньги якобы за неопубликование компромата на народного депутата Дмитрия Линько. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил в комментарии журналистам.

По его мнению, Гужва - «эфэсбэшный агент», который до этого «был редактором в Москве «Кремль.ru».

«Правоохранительные органы задержали его на взятке и правильно сделали», - сказал Ляшко.

Он сообщил, что его коллегу по фракции Линько в марте шантажировали «с требованием дать 20 тыс. долларов, чтобы не печатать компрометирующие материалы. Это было требование от Гужвы».

«Они его шантажировали, и тогда Дмитрий обратился в правоохранительные органы, сделал соответствующее заявление, и результаты этой работы вы видели вчера, когда Гужва был задержан на взятке», - сказал Ляшко.

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По его словам, эти 10 тыс. долларов «помеченные под названием «взятка», были изъяты из его личного чемодана».

«А на его руках отпечатки этой люминесцентной краски, и плюс, по моей информации, а я сегодня говорил с председателем СБУ и министром внутренних дел, там все зафиксировано: аудио, видео передачи материалов вымогательства...», - сказал Ляшко.

Он отметил, что Линько правильно сделал, что обратился в правоохранительные органы.

Как известно, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры г. Киева задержан Игорь Гужва, который вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко сообщил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу.