Кто дерибанит землю в Пуща-Водице?

Общественная организация "Пуща-Водица" и правозащитники просят высоких должностных лиц государства обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с распределением земли и нарушением прав граждан на жилье в одноименном населенном пункте, расположенном в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель указанной ОО Виктор ГОЦИК и правозащитник Александр ВОЗНЮК.

По словам В.ГОЦИКА, возглавляемая им организация имеет в распоряжении немало документов и обращений жителей Пущи-Водицы по поводу незаконных действий столичной власти, прокуратуры, судов, в частности, Оболонского района столицы по поводу попыток распределения земельных участков и отселения жителей из домов или запрета на их приватизацию.

По словам В.ГОЦИКА, кроме этого, со стороны органов местной власти существуют факты самовольного лишения граждан места их прописки и, соответственно, регистрации, о чем "они узнают потом и случайно".

В качестве примера председатель ОО привел факт попытки лишить жилья пять семей, которые проживают в Пуще-Водице по улице Краснофлотская, 5-б, которым, по его словам, Оболонская РГА преднамеренно не предоставляет разрешение на приватизацию жилья, применяя лишь отписки на обращения.

В свою очередь А.ВОЗНЮК отметил, что по имеющейся у него информации "из оперативных источников", около 90% новостроек и распаеванных в последнее время земельных участков являются незаконными. "На сегодня идет реальное незаконное распределение земли", - сказал он, отметив при этом, что органы власти и работники правоохранительных органов на многочисленные обращения либо не реагируют, либо относятся к этому формально.