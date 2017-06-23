Главреду "Страны" Гужве грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Задержанному главному редактору интернет-газеты "Страна.ua" Игорю Гужве грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook озвучила статью, которую инкриминируют журналисту - "Статья 189. Вымогательство, ч.3".

Согласно уголовному кодексу Украины, это - "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах".

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Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву задержали вечером 22 июня 2017 года после обысков в его редакции. На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужву задержали после того, как он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позднее глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что речь идет о компромате на члена его политсилы, нардепа Дмитрия Линько.

Сам Гужва отрицает все обвинения и говорит, что его подставили.

По словам Игоря Гужвы, его задержание - это "заранее спланированная провокация" против него и издания, которым он руководит.

"Ещё в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело по поводу вымогательства у какого-то народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было", – сообщил он.

"Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько материалов про Ляшко. Я отказался", – заявил Гужва.