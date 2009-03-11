Тимошенко просят написать Путину

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН надеется, что глава Кабинета Министров Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратится к Правительству Российской Федерации по вопросу долгов Черноморского флота РФ перед Пенсионным фондом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании антикризисной группы С.КУНИЦЫН по этому поводу, в частности, отметил: «Мы должны написать от премьер-министра письмо, чтобы наш глава правительства обратилась - это вопрос международного порядка - к министру обороны и к правительству Российской Федерации, поскольку задолженность ЧФ РФ в ПФУ выросла с 3,4 млн. грн. до 3,6 млн. грн. И это из 10 млн. грн. общей пенсионной недоимки по городу».

Как добавил глава города, руководство городской администрации уже направляло соответствующее письмо командующему ЧФ РФ, а в Правительство РФ «мы напрямую не можем обращаться, давайте через правительство Украины обратимся к премьеру РФ, чтобы искали варианты. Потому что это уже неприличная сумма».

Как добавил С.КУНИЦЫН, «плюс на ЧФ РФ 1,4 млн. грн. задолженности по выплате зарплаты, и об этом тоже надо ставить вопрос». Кроме того, как сказал глава администрации, «там под 1 тыс. человек выставляется на рынок труда (поданы ЧФ РФ в городской центр занятости в списках на высвобождение - УНИАН). А мало того, что они выбрасываются, они же перестают быть плательщиками подоходного, пенсионного и прочих дел».