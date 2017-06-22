Савченко пришла в Раду в романтическом образе, но поразила брутальным жестом (фото)

20:08, 22 июня 2017
Политика
6332 0

Савченко дважды отметилась в Раде сегодня - привлекла внимание необычной блузкой и неприличным жестом.

Надежда Савченко / REUTERS

Народный депутат Надежда Савченко во время сегодняшнего заседания Рады показала средний палец в сессионном зале.

По какому поводу и кому нардеп показала этот неприличный жест, неизвестно. Этот момент зафиксировал фотокорреспондент Reuters.

Читайте такжеСавченко собралась баллотироваться в президенты

Кроме того, в социальных сетях отметили необычный вид Савченко: сегодня в парламент она пришла в романтическом образе - одела блузку, обнажающую одно плечо.

Как сообщал УНИАН, 21 июня народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел на пленарную сессию Совета не в деловом костюме, а в сандалиях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Савченко в Раде#неприличный жест