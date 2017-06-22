Савченко пришла в Раду в романтическом образе, но поразила брутальным жестом (фото)

Народный депутат Надежда Савченко во время сегодняшнего заседания Рады показала средний палец в сессионном зале.

По какому поводу и кому нардеп показала этот неприличный жест, неизвестно. Этот момент зафиксировал фотокорреспондент Reuters.

Читайте такжеСавченко собралась баллотироваться в президенты

Кроме того, в социальных сетях отметили необычный вид Савченко: сегодня в парламент она пришла в романтическом образе - одела блузку, обнажающую одно плечо.

И депутаты чувствуют лето :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi — Яна Полянская (@PolianskaRS) June 22, 2017

Как сообщал УНИАН, 21 июня народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел на пленарную сессию Совета не в деловом костюме, а в сандалиях.