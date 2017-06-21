Парасюк пришел в Раду не по дресс-коду (фото)
16:58, 21 июня 2017Политика
4789 0
Фото необычного дресс-кода Парасюка показала журналист Яхно.
Парасюк пришел в Раду в сандалиях / facebook.com/Алёна Яхно
Народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел на пленарную сессию Рады, не в деловом наряде, а в сандалиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Алена Яхно.
Читайте также52% читателей УНИАН считают, что Парасюка следует лишить депутатской неприкосновенности – опрос
"Угадайте, кто из депутатов пришёл в Раду в сандалиях?", - говорится в ее подписи к фото. Пользователи быстро определили, кто же пришел в парламент в таком виде.
Как сообщал УНИАН, в конце марта Парасюк и журналист Андрей Дзиндзя устроили перепалку в кулуарах Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter