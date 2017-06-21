Парасюк пришел в Раду не по дресс-коду (фото)

Народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел на пленарную сессию Рады, не в деловом наряде, а в сандалиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Алена Яхно.

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"Угадайте, кто из депутатов пришёл в Раду в сандалиях?", - говорится в ее подписи к фото. Пользователи быстро определили, кто же пришел в парламент в таком виде.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Парасюк и журналист Андрей Дзиндзя устроили перепалку в кулуарах Рады.