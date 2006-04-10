Лидеры БЮТ, Нашей Украины и Соцпартии совещаются за закрытой дверью

Началась встреча лидеров БЮТ, блока «Наша Украина» и Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во встрече принимают участие лидеры БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ, от блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ и Роман ЗВАРИЧ, от СПУ – лидер партии Александр МОРОЗ и Иосиф ВИНСКИЙ.

Встреча проходит в закрытом режиме в здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 18/2.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля председатель политсовета блока «Наша Украина» Р.БЕССМЕРТНЫЙ инициировал встречу в рамках “тройки“: БЕССМЕРТНЫЙ-ТИМОШЕНКО-МОРОЗ в понедельник, 10 апреля.

По словам руководителя информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяны МОКРИДИ, 7 апреля состоялось заседание политсовета блока, который принял ряд решений: Протокол о намерениях по созданию “помаранчевой” коалиции, проект программных основ деятельности коалиции, а также уполномочил председателя политсовета Р.БЕССМЕРТНОГО и премьер-министра (первый номер в списке) Юрия ЕХАНУРОВА инициировать очередной раунд переговоров по созданию коалиции с понедельника.