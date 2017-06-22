Порошенко считает санкции сильной мотивацией для России вернуться за стол переговоров

Президент Украины Петр Порошенко считает, что санкции являются сильной мотивацией для России вернуться за стол переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня журналистам в Брюсселе на полях саммита Европейского Совета.

«Это (санкции - УНИАН) - сильная мотивация, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить выполнение компонента безопасности Минских соглашений», - добавил президент.

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По его словам, санкции продлеваются на полгода, и это дает возможность России вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и «забрать свои пушки, танки, системы залпового огня, которыми они убивают украинцев».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 20 июня объявили о расширении санкций в отношении 6 россиян, 21 представителя боевиков и компаний из Донбасса, а также в отношении 11 человек и компаний из Крыма из-за агрессии РФ в Украине. В санкционный список попали и граждане Украины, которые поддержали российскую агрессию на Донбассе. В частности, в нем - фамилии 21 гражданина Украины, организаций и их приспешников.