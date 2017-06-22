Порошенко в Брюсселе проводит переговоры с Туском тет-а-тет

Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в формате "с глазу на глаз". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Президенты Украины и ЕС начали переговоры тет-а-тет в Брюсселе", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 22 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов Евросоюза.

Кроме этого, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Читайте также"Нужно быть интересным": у Порошенко рассказали, с какими эмоциями завершился визит к Трампу

Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, о состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.