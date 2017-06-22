"От патриота - патриоту": у Порошенко впечатлились приемом украинской делегации в Пентагоне

Встреча украинской делегации в Пентагоне началась с гимна Украины и США, сам глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис потом подарил президенту Порошенко совместное фото с надписью "От патриота - патриоту".

Об этом написала в Facebook первый вице-спикер в Раде Ирина Геращенко.

"В комнате, где проходила встреча, среди нескольких электронных часов есть часы с киевским временем", - .отметила она.

И подытожила, что после встречи Порошенко и Трампа осталось впечатление оптимизма, основанного на прагматизме.