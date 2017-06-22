Правоохранители завели дела против еще четверых "радикалов", среди них Ляшко - Лозовой

Народный депутат Украины Андрей Лозовой считает, что представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии с него депутатской неприкосновенности является давлением на фракцию Радикальной партии с тем, чтобы она голосовала за реформы, а также утверждает, что у правоохранителей заведены дела против еще четверых его однопартийцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лозовой сказал в комментарии журналистам.

Читайте такжеСАП готова разрешить раскрытие тайны следствия для того, чтобы ВР одобрила снятие неприкосновенности с 5 депутатов "Дела есть еще на нескольких депутатов из нашей фракции — на Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько, Сергея Рыбалко и даже на Олега Ляшко", - утверждает Лозовой.

Как сообщал УНИАН, вчера Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн), и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Также Генпрокуратура направила в ВР представление на Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».

Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества». Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уже направил представление в Регламентный комитет парламента.