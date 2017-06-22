Пока в регламентный комитет ВР не поступило ни одного из пяти представлений на нардепов

Пока в Регламентный комитет ВР не поступило ни одно из пяти представлений относительно народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник.

"Пока комитет не получил никаких документов, касающихся представлений о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины", - отметил он.

"Пользуясь случаем, выражаю искреннее сожаление, что все новости, связанные с выполнением конституционных полномочий отдельных государственных органов, должностных лиц – будь то генеральный прокурор или председатель Верховной Рады Украины, я лично узнаю из СМИ. По моему мнению, это не нормально", - подчеркнул Пинзеник.

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Как сообщал УНИАН, вчера генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Также Генпрокуратура направила в ВР представление в отношении Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».

Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблатта, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.», и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества». Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что уже направил представление в регламентный комитет парламента.