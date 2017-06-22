Сегодня ВР рассмотрит законопроект о Конституционном суде Украины (событие завершено))

Сегодня ВР рассмотрит в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также во втором чтении сегодня будет рассматриваться законопроект об ужесточении ответственности за парковку, остановку и стоянку автомобилей на предназначенных для лиц с инвалидностью местах.

Среди законопроектов, которые сегодня предполагается включить в повестку дня сессии, вопрос об изменениях в бюджет текущего года, а также отмена перерыва в утреннем заседании парламента.

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Кроме того, парламент сегодня будет рассматривать блок вопросов энергоэффективности, налоговой и таможенной политики.

В частности, эти вопросы будут касаться изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы относительно государственной поддержки кинематографии в Украине.

Среди прочего сегодня, в частности, будет рассматриваться законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции.