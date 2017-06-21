САП готова разрешить раскрытие тайны следствия для того, чтобы ВР одобрила снятие неприкосновенности с 5 депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура готова предоставить разрешение на раскрытие тайны следствия для принятия Верховной Радой решения о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности 5 народных депутатов, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал на своей странице в Facebook.

Холодницкий выразил благодарность генпрокурору Юрию Луценко за оперативное согласование и внесение в Верховную Раду представлений САП о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятерых депутатов.

Руководитель САП выразил надежду, что парламентарии дадут согласие на привлечение к уголовной ответственности своих коллег и однопартийцев для проведения объективного и полного досудебного расследования по признакам вероятных коррупционных преступлений.

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«Прокуроры - процессуальные руководители САП готовы дать разрешение на раскрытие тайны следствия в необходимом объеме и предоставить все необходимые материалы депутатам для принятия взвешенного решения, а я готов лично представить позицию следствия в Комитете по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины и в зале парламента», - добавил руководитель САП.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа "), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Также сегодня Генпрокуратура направила в ВР представление на Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».

Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества». Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уже направил представление в Регламентный комитет парламента.