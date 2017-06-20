НАПК взялось за незадекларированный миллионный отдых Гонтаревой на Мальдивах (документ)

Сокрытие информации в электронной декларации главы Нацбанка Валерии Гонтаревой стало причиной проверки Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Такое решение НАПК приняло на основании заявления журналиста 1+1 Александра Дубинского о незадекларированном отдыхе семейства Гонтаревой на Мальдивах в июле 2016 года, говорится на сайте dubinsky.pro.

Ранее журналист Дубинский обнародовал фотографии роскошного отпуска главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах, который мог стоить 1 миллион гривень. Эти расходы не внесены в электронную декларацию чиновника, и потому должны стать основанием для проверки НАПК, отмечал он.

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15 мая он сообщил, что миллионный отдых семейства Гонтаревых на Мальдивах, который она не указала в электронной декларации, начинает подтверждаться официально.

Законодательство же требует декларировать "существенное изменение имущественного состояния" на сумму свыше 66 000 гривен.

Ответственность за ложь в декларации - 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан (ч.2 ст 172-6 КУАП).