Кильчицкую указ Ющенко застал врасплох

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ считает освобождение от занимаемых должностей пяти заместителей руководителя КГГА «техническим недоразумением».

Как пишет газета «Дело» (№35 (788)), об этом она сообщила, комментируя указ Президента Украины об отмене решения главы КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении своих заместителей.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, отмена этого решения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО застала руководство администрации врасплох. Однако, по ее мнению, никаких следствий для деятельности мэрии указ Президента иметь не будет.

«Скорее всего, это техническое недоразумение. Поскольку решение было принято во второй половине дня в предпраздничный день (в пятницу, 6 марта), наша юридическая служба не успела отреагировать на него и дать соответствующее заключение. Но я считаю, что это случилось в результате нестыковок в требованиях к назначению заместителей главы Киевгорадминистрации. Дело в том, что указанные заместители назначались в разное время, могло случиться так, что на тот момент согласование с Секретариатом Президента не было нужно, нужное было лишь одобрение Кабмина», - предположила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Более того, она отметила, что, согласно законодательству, часть заместителей мэр может утверждать по квоте на сессии Киеврады.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта отменил распоряжение председателя Киевской горгосадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении заместителями председателя КГГА Дениса БАССА, Виталия ЖУРАВСКОГО, Бронислава СТИЧИНСКОГО, Владимира ГОЛОВАЧА и Александра ЛУЦКОГО.

По словам главы государства, эти должностные лица были назначены без согласования с Президентом Украины вопреки статье 16 Закона Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», Указу Президента Украины от 4 августа 2006 года №675 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождение от должностей руководителей местных государственных администраций».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.