Европарламент ограничит тарифы на СМС в роуминге

Комитет по вопросам промышленности, исследований и энергетики Европарламента поддержал введение ограничений на стоимость СМС-сообщений в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте доклада Андины-Иоаны ВАЛЕАН (группа либеральных партий, Румыния), одобренному на заседании Комитета 9 марта в Страсбурге.

Комитет, в частности, согласился с предложениями Еврокомиссии об установлении максимальной стоимости СМС-сообщения в роуминге на уровне 0,11 евро (без НДС), что почти на 60% меньше, чем средняя стоимость СМС-сообщения сейчас – 0,29 евро.

Кроме того, проект директивы предусматривает, что во время пребывания в другой стране-члене Европейского Союза пользователь мобильной связи должен получать сообщение о стоимости услуги “Мобильный Интернет” в роуминге для того, чтобы избежать “ценового шока” по получении счета за использование этой услуги.

Депутаты также высказались за то, чтобы максимальная стоимость пользования “Мобильным Интернетом” в роуминге составляла 0,50 евро за один мегабайт, а не 1 евро, как это предлагала Еврокомиссия.

Кроме того, проектом доклада поддержаны новые предложения Еврокомиссии о дальнейшем уменьшении стоимости звонков в роуминге с 1 июля 2010 года до максимум 0,40 евро за минуты (без НДС) за осуществленный звонок в роуминге и максимум 0,16 евро (без НДС) – за полученный звонок. Депутаты также высказались за то, чтобы эти тарифы могли быть пересмотрены уже в 2012 году, а не в 2013-м, как это предлагала Еврокомиссия.

Голосование в сессионном зале за проект доклада запланировано на вторую половину апреля.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2008 года Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС согласился уменьшить стоимость СМС в роуминге.

Еврокомиссия предложила ограничить стоимость СМС в роуминге 23 сентября этого года.

В 2007 году в Евросоюзе уже было введено ограничение на стоимость мобильных звонков в роуминге. Максимальная стоимость “розничного” (для конечного потребителя) входного звонка в роуминге установлена в 24 цента за минуту на 2007 год, 22 цента – начиная с 2008 года и 19 центов – начиная с 2009 года.

Максимальная стоимость “розничного” выходного звонка в роуминге установлена в 49 центов за минуту с 2007 года с постепенным снижением до 46 центов в 2008 году и 43 цента – с 2009 года.