На Днепропетровщине Саакашвили "встретили" яйцами и зеленкой (фото)
13:22, 19 июня 2017Политика
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Саакашвили обратился к жителям города с речью, которую прервал "обстрел" яйцами и зеленкой.
Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге / фото dnepr24.com.ua
18 июня Михаил Саакашвили побывал в Кривом Роге Днепропетровской области по приглашению местных активистов.
Он утверждает, что целью визита стали события, связанные с обысками в горсовете Кривого Рога и выявленными в ходе прокурорской проверки злоупотреблениями в деятельности высшего городского руководства.
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После возложения цветов к памятнику воинам АТО Саакашвили обратился к жителям города с речью, которую прервал обстрел яйцами и зеленкой. Облитый зеленкой, он пошутил, что его приняли в "Партию зеленых".
"Хулигану сбежать не удалось. Он задержан и доставлен в отделение полиции", - говорится в сообщении.
Злоумышленника уже задержали / фото dnepr24.com.ua
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