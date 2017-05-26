Минюст готов зарегистрировать смену названия партии Саакашвили как только получит полный пакет документов

Министерство юстиции Украины готово зарегистрировать смену названия партии Михаила Саакашвили, как только получит определенный законом пакет документов. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции Украины.

"Министерство юстиции Украины исповедует принципы полной прозрачности и исключительного соблюдения буквы закона в своей деятельности. Мы всегда открыты к диалогу и полностью исключаем возможность осуществления любых шагов, которые могут быть расценены как средство политического влияния.

В связи с этим мы официально заявляем, что все обвинения относительно нежелания представителями Минюста зарегистрировать изменение названия политической партии Михаила Саакашвили безосновательны. Министерство юстиции готово в кратчайшие сроки зарегистрировать изменения в учредительные документы политической партии "Рух новых сил" при условии представления представителями этой политической силы полного пакета документов, согласно требованиям действующего законодательства", - говорится в сообщении Минюста.

При этом в министерстве подчеркнули, что по состоянию на сегодняшний день никаких документов для переименовании этой политической силы в Министерстве юстиции нет.

Также сообщается, что пакет документов, который представители этой партии подавали ранее, был возвращен заявителю в соответствии с требованиями статьи 28 закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", пункта 6 раздела V Порядка государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, а также на основании заключения о соответствии с требованиями Конституции и законам Украины документов, поданных для государственной регистрации изменений в сведения о партии, содержащиеся в соответствующем реестре.

"Нормы действующего законодательства содержат прямую норму, которая требует в случае использования в названии партии имени любого человека, получения от этого человека нотариально удостоверенного согласия на это. Мы предлагаем руководству партии «Рух новых сил», если у них есть желание провести перерегистрацию и изменить название своей политической силы, подать в Минюст соответствующие документы и согласие Михаила Саакашвили на использование его имени в названии политической силы. Если такие документы будут поданы, мы безотлагательно проведем регистрационные действия", - отмечается в заявлении Минюста.

В то же время в министерстве отмечают, что Минюст никогда не уклонялся от выполнения своих функций, в том числе и в сфере регистрации политических партий или внесении изменений в их учредительные документы.

"За последние три года Министерством юстиции были зарегистрированы и соответственно начали функционировать больше политических партий, чем за предыдущие 10 лет - 159 политических сил. Двери министерства всегда открыты для представителей всех политических сил, которые хотят получить гарантированные государством сервисы. Мы призываем все политические силы заниматься реальной политической деятельностью, направленной на защиту интересов граждан, а не искать искусственные поводы для пиара. А оценку их деятельности дадут украинские граждане", - добавили в Минюсте.