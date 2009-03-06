Ющенко одобрил усиление ответственности за задержку зарплат

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «Об усилении ответственности за несвоевременную выплату или безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 19 февраля. Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

В частности, предусмотрено, что нарушение установленных сроков выплаты пенсий, стипендий, зарплат, выплата их не в полном объеме, а также другие нарушения требований законодательства о труде влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, и граждан – субъектов предпринимательской деятельности - от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.