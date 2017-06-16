"Газовое дело" Онищенко: на выходе из СИЗО Постного задержал спецназ НАБУ
Постного задержали по новому подозрению.
Обвиняемого по «газовому делу Онищенко» Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако в полночь его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению, сообщает Громадське.
Постного повезли в НАБУ для следственных действий, после этого он будет доставлен в изолятор временного содержания.
Для его задержания в Лукьяновское СИЗО приехали три микроавтобуса НАБУ со спецназом и две скорые.
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Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн.
Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.
29 мая 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования в отношении 8 подозреваемых по так называемому "газовому делу" Онищенко.
«На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, по которым в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании», - отметили в ведомстве.
В САП добавили, что «Постному отведена роль организатора в составе преступной организации».