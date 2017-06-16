"Газовое дело" Онищенко: на выходе из СИЗО Постного задержал спецназ НАБУ

Обвиняемого по «газовому делу Онищенко» Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако в полночь его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению, сообщает Громадське.

Постного повезли в НАБУ для следственных действий, после этого он будет доставлен в изолятор временного содержания.

Для его задержания в Лукьяновское СИЗО приехали три микроавтобуса НАБУ со спецназом и две скорые.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн.

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

29 мая 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования в отношении 8 подозреваемых по так называемому "газовому делу" Онищенко.

«На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, по которым в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании», - отметили в ведомстве.

В САП добавили, что «Постному отведена роль организатора в составе преступной организации».