Коалиция сегодня же напишет Ющенко, кем заменить Огрызко

Коалиция сегодня направит письмо Президенту Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, сегодня состоялось заседание Совета коалиции, и было принято решение выдвинуть на должность министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА.

«Решение было принято единогласно. Но мы никоим образом не отрицаем права Президента, потому что это его окончательное право подавать эту кандидатуру в Верховную Раду”, - сказал он.

В то же время, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, коалиция хочет, чтобы этот вопрос как можно скорее был рассмотрен в ВР.

«Мы даем сигнал Президенту, что мы хотим конструктивного сотрудничества, и также имеем возможности для прохождения этой кандидатуры в сессионном зале», - сказал он.

При этом Н.МАРТЫНЕНКО выразил надежду, что сам Б.ТАРАСЮК согласится быть министром иностранных дел, поскольку он является квалифицированным специалистом, и долгое время работал министром.

«Бориса Ивановича мы продолжаем убеждать, и я думаю, что он примет положительное решение по этому вопросу”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Б.ТАРАСЮК сегодня выразил сомнение в том, что Президент внесет его кандидатуру на должность министра иностранных дел, даже если коалиция это предложит.

Б.ТАРАСЮК объяснил это тем, что у него и Президента Украины несколько отличаются взгляды на внешнюю политику.

Он также подверг сомнению возможность того, что, даже в случае внесения его кандидатуры, сможет нормально работать в Министерстве иностранных дел. Б.ТАРАСЮК заметил, что такая работа маловероятна в связи с тем, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА «раздает политически мотивированные указания МИД»

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.

Бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 5 марта обратился к Президенту с просьбой не вносить его кандидатуру на должность главы МИД. Он подчеркнул, что считает невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».