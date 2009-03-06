Довгий: Киевсовет показал пример всей стране

Приняв бюджет и Программу социально-экономического развития столицы на 2009 год, «Киевсовет продемонстрировал всей стране пример конструктивной работы”, заявил журналистам секретарь городского совета Олесь ДОВГИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОВГИЙ отметил, что “финансовую конституцию столицы поддержали абсолютное большинство политических сил, каждая из которых представляет в горсовете интересы своих избирателей”. “Это - лучшее подтверждение того, что столичный бюджет-2009 действительно является бюджетом для людей, а не для чиновников и политиков», – сказал он.

По словам секретаря Киевсовета, бюджет и Программа социально-экономического развития Киева на 2009 год – это «согласованная позиция подавляющего большинства депутатов горсовета, которые на протяжении нескольких недель в полном соответствии с регламентом работали над каждой строкой, каждой цифрой бюджета столицы».

В то же время О.ДОВГИЙ подчеркнул, что «в этом году бюджет Киева – это фактически остатки тех ресурсов, которые правительство оставило киевлянам после изъятия из бюджета столицы 7,5 млрд. грн. и сокращения в полтора раза субвенций городу». По его словам, «в отличие от Кабмина и Верховной Рады, депутаты Киевсовета совместно с КГГА даже в той сложной ситуации, в которую правительство поставило столицу, смогли наработать наиболее социальный бюджет из всех местных бюджетов, который будет иметь Украина в этом году". "Практически все средства, которые остаются в столице после правительственных исключений, будут направлены на социальные выплаты", - заверил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет принял к рассмотрению бюджет и Программу социально-экономического развития Киева на 2009 год на пленарном заседании 19 февраля 2009 года.

6 марта депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов – 18 млрд. 163, 4 млн. грн. Проект бюджета поддержали 92 из 118 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.