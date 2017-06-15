Посол ЕС не понимает отлагательств Украины с назначением нового состава ЦИК

Посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли заявил, что не понимает промедление с назначением новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом он сказал на седьмом Национальном Экспертном Форуме,организованном Институтом Горшенина.

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"Стабильность политической системы зависит от доверия, которое есть у граждан в избранных политиков и государственного аппарата. Этом аспекте очень много можно сделать очень быстро. Нужно прогрессивно способствовать обновлению политического класса. Но чтобы это произошло, нужен новый закон о выборах и нужна новая Центральная избирательная комиссия. По непонятным мне причинам эти реформы полностью остановлено. Когда мы получим новый закон о выборах, когда мы получим назначение новых членов ЦИК?" - заявил он.

Напомним, что семилетний срок полномочий большинства членов ЦИК истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 года Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИК и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не рассмотрели в парламенте. В коалиции объясняют, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.