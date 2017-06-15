Не доглядел: Барна признал свою вину в ночном ДТП

Народный депутат Украины Олег Барна не отрицает, что стал виновником ДТП на столичной площади Победы, и уверяет, что за руль автомобиля сел трезвым. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «112 Украина».

По словам политика, он находится в больнице и чувствует себя хорошо. «Чувствую себя нормально. Все хорошо. Отдыхаем, спим, лечимся», - сказал Барна. В то же время он признал, что является виновником ДТП.

«Это моя вина, потому что там не доглядел, потому что машина заступила, которую я обгонял, смотровое. Главное, что никто не получил, кроме меня, травм и не пострадал», - сказал он.

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В то же время Барна не ответил на вопрос, на какой скорости ехал в момент совершения ДТП. «Я не могу сказать. Я только одно могу сказать: слава Богу, что не пострадали, и это самое главное. Посторонний никто не пострадал, а остальное как-нибудь пройдет. Есть более серьезные новости: наши ребята в АТО. О них давайте больше информации, потому что они травмы получают значительно больше и серьезнее, а на мне заживет», - сказал он.

На вопрос ведущего, обнаружили ли правоохранители наличие алкоголя в его крови, Барна ответил: «Поверьте, я этим не балуюсь... Ко мне подошли, я расписался, дал согласие на все. Взяли кровь, все нормально. С анализами вы можете ознакомиться».

Как сообщал УНИАН ранее, ночью на площади Победы в Киеве автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился Барна, врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Барна был госпитализирован. На месте работали патрули полиции.