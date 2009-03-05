Яценюк допускает, что МИД может возглавить политик

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер “Фронта изменений” Арсений ЯЦЕНЮК допускает, что Министерство иностранных дел может возглавить политик, но не он.

Об этом депутат заявил в эфире 5 канала.

По его словам, на эту должность может быть назначен политик, поскольку в Европе сложилась практика, что министрами иностранных дел являются “исключительно классические политики, которые прошли разные государственные ступени, которые должны общаться на разных языках, и которые должны вести внешнюю политику”.

На уточняющий вопрос журналиста: “Как А.ЯЦЕНЮК?”, депутат ответил: “Да нет. А.ЯЦЕНЮК уже там был. Я в настоящий момент занимаюсь другими делами”.

В то же время А.ЯЦЕНЮК жестко раскритиковал решение парламента относительно отстранения Владимира ОГРЫЗКО от должности главы МИД.

Он считает неуместным “делать посмешище на внешней арене, и, фактически, делать это в угоду определенным политическим силам”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, парламент нарушил законодательство Украины, принимая такое решение, поскольку в законе о Кабинете министров предусмотрено, что Президент вносит предложения о назначении и освобождении министра иностранных дел и министра обороны.