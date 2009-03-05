Кучма заявляет, что на короткий срок готов снова стать Президентом

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что на короткий срок готов снова стать главой Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время видеомоста Киев - Москва - Тбилиси - Ереван "Украина и СНГ во время мирового финансового кризиса".

"Я как-то ответил на этот вопрос одному журналисту, не знаю, было ли это в прессе: я на короткий срок согласен. Чтобы посмотреть на своих бывших опричников, прежде всего. Сколько инфарктов было бы, потому что это украинская болезнь прежде всего - сдавать тех, с кем ты долгие годы работал и за счет кого вылез на ту или иную ступень в государстве. Давайте поживем-увидим", - сказал Л.КУЧМА, отвечая на вопрос, не собирается ли он баллотироваться на пост Президента Украины.

Л.КУЧМА также уверен, что когда он руководил страной украинцы жили лучше, чем сейчас.

"Что жилось лучше - я в этом не сомневаюсь. У людей была уверенность в завтрашнем дне. Прежде всего, у людей была уверенность в завтрашнем дне", - заявил он.