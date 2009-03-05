Тимошенко рапортует о перевыполнении бюджета

По итогам января-февраля текущего года в общий и специальный фонды Государственного бюджета поступило средств на 3% больше запланированного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что в феврале поступления в общий фонд Госбюджета по таможенной службе превысили план на 3%, по налоговой – на 2,9%.

«Ситуация говорит о том, что мы работаем – правительство свою функцию выполняет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Поступления собственных средств в Пенсионный фонд, по словам премьер-министра, за 2 месяца т.г. превысили плановый показатель на 12,9%.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Государственная таможенная служба Украины перевыполнила план поступлений в Государственный бюджет на 0,8% - перечислила 6,45 млрд. грн.

По итогам февраля 2009 года, налоговики перевыполнили план поступлений налогов и сборов в общий фонд государственного бюджет на 2,6%. В госбюджет поступило 7,807 млрд. грн. - на 197 млн. грн. больше запланированного.