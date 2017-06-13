Аваков выиграл суд у Лещенко: нардеп должен опровергнуть информацию о слежке

19:52, 13 июня 2017
Политика
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Суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию.

фото УНИАН

Подольский райсуд Киева обязал народного депутата от БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны МВД.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.

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"Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", - написал министр.

В частности, суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию, распространенную народным депутатом и обнародованную на сайте Deutsche Welle.

Ранее Лещенко заявлял о слежке со стороны правоохранительных органов и прослушивания мобильных телефонов.

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Теги: #Аваков против Лещенко