Аваков выиграл суд у Лещенко: нардеп должен опровергнуть информацию о слежке
Суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию.
Подольский райсуд Киева обязал народного депутата от БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны МВД.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.
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"Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", - написал министр.
Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 13, 2017
В частности, суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию, распространенную народным депутатом и обнародованную на сайте Deutsche Welle.
Ранее Лещенко заявлял о слежке со стороны правоохранительных органов и прослушивания мобильных телефонов.