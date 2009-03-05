Томенко думает, что Черновецкий - неизлечимый циник

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет “неизлечимым цинизмом” сегодняшнее обращение мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО к киевлянам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, сегодня во многих самых известных общенациональных печатных средствах массовой информации было размещено интервью Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в котором он гарантировал киевлянам, что пока он останется мэром, в Киеве не будет введено ни одного нового налога или сбора.

«Я сейчас не дебатирую о проблеме свободы слова, хотя вполне очевидно, что материал в самых популярных украинских газетах с одинаковым содержанием размещен как реклама, хотя ни одна газета об этом не сказала, чем нарушила действующее законодательство», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что это первый случай такого массового размещения в СМИ обращения чиновника к народу. «Во всяком случае, я не помню такого внимания к обращениям Президента, премьера или председателя Верховной Рады за всю историю независимости», - подчеркнул вице-спикер.

Но наиболее интересным в этой политической рекламе от городской власти Н.ТОМЕНКО называет то, что в Киеве, оказывается, не введено ни одного налога и сбора и не было ни одного распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО по этому поводу. Вице-спикер цитирует слова Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, из которых вытекает, что все последние решения о ведении платных услуг, повышении тарифов проходили без него: «… в последнее время ко мне приблизилось (в том числе и с подачи власть предержащих) много провокаторов. Они пытались подсунуть мне разные идеи под благородным поводом пополнения горбюджета...». Сам же Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, говорится в обращении, в то время находился в Израиле, где лечился и много молился.

Н.ТОМЕНКО считает, что нет смысла много дебатировать по этому поводу, а стоит лишь сказать, что эту «неизлечимую болезнь цинизма киевской власти» может вылечить только прокуратура или выборы.

Также показательным фактом непонимания того, что происходит в Киеве, Н.ТОМЕНКО считает отсутствие каких-либо серьезных организационных выводов после вчерашнего совещания у Президента с руководством КГГА и председателями районных государственных администраций столицы.

Как сообщалось, сегодня в ряде газет опубликовано интервью Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО под названием «Я со всей ответственностью хочу заверить всех киевлян: пока я мэр, в Киеве не появится ни одного нового налога или сбора».

4 марта с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел совещание с руководителями столицы, в частности, заместителями Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и председателями районов. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на совещание не пришел, сославшись на болезнь.

По результатам совещания глава государства поручил до конца марта тщательным образом проверить выявленные просчеты в деятельности киевской власти для рассмотрения на следующем совещании. По словам председателя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, острая четырехчасовая дискуссия засвидетельствовала серьезные изъяны в деятельности киевской власти, которые приводят к замедлению развития города, постепенному упадку Киева. Как сообщил В.БАЛОГА, глава государства выступил с резкой критикой в адрес КГГА и персонально ее председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, среди других были высказаны замечания по поводу отдельных инициатив, например, введения платных медицинских услуг или новых местных сборов, которые уже вызвали волну осуждения и протестов жителей Киева.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что по результатам совещания вопрос о взимании платы за посещение детьми спортивных секций, а также посещение кладбищ снят.

И.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что через 10 дней общественности будут объявлены новые «справедливые» тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Киеве.