В МИД озвучили позицию по введению виз для россиян (видео)

Министерство иностранных дел Украины поддерживает идею введения визового режима с Россией. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Мы абсолютно поддерживаем введение визового режима с Российской Федерацией, страной-агрессором... Вместе с этим, исходим из того, что надо взвешенно подходить к нашей стратегии, с пониманием трех факторов", - подчеркнула она.

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Первый - количество украинских граждан, которые находятся в России - от 3 до 4 млн. Сейчас, отметила Беца, РФ ввела упрощенную процедуру получения гражданства, и это важный фактор, мы фактически можем потерять большое количество наших граждан.

Второй фактор - вопрос въезда в Крым с материковой части Украины и наоборот. И третье - вопрос неконтролируемого участка границы на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, о подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.