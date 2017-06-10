Порошенко: Украина больше никогда не вернется в Советский Союз
Президент выразил надежду в то, что Украина станет членом НАТО и ЕС.
Получение Украиной безвизового режима с ЕС станет "окончательным "прощай" российской империи".
Об этом заявил президент Петр Порошенко 10 июня, запуская таймер, который осуществляет символический отсчет до вступления безвизового режима с ЕС, который вступит в силу в ночь на 11 июня, пишет Украинская правда.
Говоря о шагах Украины на пути к безвизовому режиму с ЕС, он отметил: "Кто-то ждал, что у нас это не получится, потирая руки, когда переносились сроки".
"В конце концов мы можем сказать - сейчас мы запускаем обратный отсчет относительно необратимых изменений... Back in the USSR мы будем слышать, лишь слушая Beatles", - добавил президент.
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"Украина никогда больше не вернется в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся к семье европейских народов. Горжусь, что нам это удалось", - заявил президент.
Он также процитировал слова Вилли Брандта, федерального канцлера ФРГ, которые тот сказал по случаю падения Берлинской стены: "Отныне, то, что является одним целым, будет развиваться как одно целое".
"Верю, Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит", - заявил Порошенко.