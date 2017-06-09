Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на ТВ и передал его в Раду

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (№5313).

Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента сегодня, 9 июня.

Читайте такжеКвоты на язык

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации». За законопроект проголосовали 269 народных депутатов.

В документе говорится об обязательной квоте в 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 60% - для местных, а также 75% государственного языка в программах новостей на телевидении.