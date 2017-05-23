Порошенко дал понять, что подпишет закон о языковых квотах на ТВ

Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что подпишет закон об установке квот на телепрограммы на украинском языке на уровне 75% для общенациональных каналов.

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"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых - на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?!" - написал президент в Facebook.

"Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что же, все урегулирует закон", - выразил убеждение президент.

"Учли положительный опыт радио. Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарском", - добавил он.

"Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ - быть!", - заявил глава государства.

В этой связи Порошенко задал риторический вопрос: "Все поняли, что закон подпишу?".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (№5313), установив для общенациональных каналов квоту в 75% для передач и фильмов на украинском языке и 60% - для местных.