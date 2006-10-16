Почему Тарасюк отменил визит в Минск

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отменил свой визит в Минску, где он должен был принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, в связи с внутриполитической ситуацией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил в Минске первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«В Украине происходят серьезные внутриполитические согласования, и на этот момент Борису Ивановичу важнее находится там», - сказал В.ОГРЫЗКО.

В.ОГРЫЗКО представлял Украину на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, которое состоялось сегодня в Минске.