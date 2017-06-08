Взрыв на территории посольства США в Киеве могла устроить Россия, чтобы взбаламутить информпространство - Геращенко

Взрыв на территории посольства США в Киеве могла устроить Россия, чтобы всколыхнуть информпространство. Об этом заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко в кулуарах Рады, передает "112 Украина".

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"Моя личная версия, что мотивы этой провокации такие же, как выстрел по консульству Польши в Луцке, такие же, как организация фейковых акций протеста поляков и болгар, что в конечном итоге это сделали по заданию с РФ. Цель очень простая – это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве опасно, каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 8 июня в Киеве на территории Посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт. Представитель полиции Киева Оксана Блищик заявила, что полиция продолжает проводить первоочередные следственные действия на территории посольства США в Киеве, после чего все материалы уголовного производства будут направлены в прокуратуру.

«Полиция сейчас работает на территории посольства. После этого все материалы передадут в прокуратуру, потому что только прокуратура имеет право определить подследственность. Прокуратура только переходный мостик. УПК четко говорит, что материалы передаются по подследственности только через органы прокуратуры», - сказала она. Блищик добавила, что именно прокуратура должна принять решение о передаче материалов дела в СБУ.

В посольстве заявили, что на данный момент не рассматривают взрыв как теракт.