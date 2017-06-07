Профильные комитеты Рады поддержали законы о медреформе - нардеп

Профильные парламентские комитеты поддержали сегодня на своих заседаниях законопроекты № 6327 и № 6329 о реформе здравоохранения. Об этом в эфире "112 Украина" сказал член Комитета ВР по вопросам здравоохранения, координатор рабочей группы по отработке законопроектов относительно реформирования системы здравоохранения Сергей Березенко, сообщила пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

Читайте такжеМВФ и Всемирный банк поддержали законопроект относительно реформирования пенсионной системы Украины"Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и Комитет по вопросам бюджета поддержали сегодня вынесение в сессионный зал законопроектов по медицинской реформе", – рассказал народный депутат.

Также Березенко отметил, что завтра на утреннем заседании ВР депутаты смогут рассмотреть законопроекты в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: "О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств"; "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о расходах на первичную медицинскую помощь"; "Изменения к основам законодательства Украины о здравоохранении (изменения в ст.ст. 3,8 и 35)" и "О дополнительных государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

После представления этих законопроектов рабочая группа в составе 22 депутатов доработала их, объединив три законопроекта в один, и еще один - изменения в Бюджетный кодекс.

6 июня Верховная Рада включила в повестку сессии проект закона о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6327) и проект закона о государственных финансовых гарантиях обеспечения населения необходимой медицинской помощью, лекарственными средствами и услугами системы общественного здоровья (№6327-1).