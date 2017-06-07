В горсовете Ирпеня проводят обыски

В городском совете Ирпеня, что в Киевской области, силовики проводят обыски. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Владимир Карплюк.

Согласно сообщению мэра, правоохранители проводят обыски на основании постановлений местного суда. Карплюк также сообщил, что чиновников горсовета обвиняют в укладке асфальта с возможными выгодами для себя.

"Мы обязательно обнародуем закупочные цены на ремонт дорог и подготовим сравнительный анализ с десятками других городов Украины", - написал он.

В то же время, Карплюк называет обыски заказными и даже обвиняет конкретное лицо.

"В горсовет зашли сразу три съемочные группы "Погляду", который в Ирпене и Приирпенье называют Life News, поскольку пропагандистские задачи и методы у них одинаковые с известным российским каналом. Телеканал "Погляд" принадлежит владельцу интернет-провайдера "Best" Алексею Зиневичу. Неделю назад мне сообщили, что Зиневич, кроме подкупа депутатов Ирпенского городского совета, предложил руководству полиции, которая вела дело, 100 тысяч долларов за "маски-шоу" в Ирпенском городском совете. Это произошло после того, как Ирпенский городской совет упорядочила своим решение правила игры участников рынка интернет-услуг, в результате чего в бюджет Ирпеня компании "Best" придется платить не 2000 гривен, а гораздо больше", - написал Карплюк.

Как сообщал УНИАН ранее, что сотрудники ГПУ проводили обыск у мэра Бучи Анатолия Федорука, а глава Ирпеня сбежал из Украины.

В августе 2016 года городской голова Ирпеня Владимир Карплюк после побега решил вернуться в Приирпенья.