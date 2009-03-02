Симоненко пошел на принцип: голову Огрызко хочет уже завтра

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО предлагает Верховной Раде завтра рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства парламента.

«Я призываю всех более принципиальным образом рассмотреть и завтра принять решение об отставке министра иностранных дел», - сказал лидер коммунистов.

П.СИМОНЕНКО заметил, что отставкой В.ОГРЫЗКО Верховная Рада должна продемонстрировать свою принципиальность, поскольку «уже посягнули на целостность государства».