У Королевской сообщили, что она частично потеряла зрение из-за нападения с зеленкой

Врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили, что у народного депутата от "Оппозиционного блока" Натальи Королевской, которую накануне в Одессе облили зеленкой, химический ожог глаза и частичная потеря зрения.

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Об этом сообщает пресс-служба политика на его странице в Facebook, выложив копию заключения врачей.

"Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталью Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлено.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Одессе, возле гостиницы "Гагаринн" (район Аркадии), где проходил съезд платформы "Женщины за мир", Королевскую облили зеленкой.

Во время форума со сцены было объявлено, что поступило сообщение о заминировании здания. Всех попросили покинуть помещение, чтобы полиция могла провести соответствующую проверку. На улице неизвестный плеснул в депутата зеленкой.

Полиция по факту нападения на Королевскую открыла уголовное производство по ст. 286 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе "Опоблоку" заявили, что врачи диагностировали у депутата ожог сетчатки глаза и частичную потерю зрения.