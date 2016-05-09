День Победы в Славянске: Королевскую облили зеленкой (фото)

14:13, 09 мая 2016
Политика
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В Славянске во время торжественного шествия 9 мая народного депутата от партии "Оппозиционный блок" Наталью Королевскую облили зеленкой.

Фото УНІАН

Королевская шла во главе колонны до городского парка культуры, где было назначено возложение цветов к Вечному огню, передает РБК.

Во время шествия люди в военной форме начали бросать в участников яйца, поливать их водой и зеленкой, посыпать мукой.

Фото УНІАН

Охрана оттеснила нардепа, однако зеленка попала на лицо Королевской.

Фото УНІАН

После этого между охранниками нардепа и активистами завязалась драка. По предварительным данным, нападавшими были активисты общественной организации "Славянская Сечь".

Фото УНІАН

Они требовали, чтобы Королевская уехала из города, обвинив ее в разжигании войны в Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на Площади Славы 9 мая состоялась словесная перепалка между группой граждан и депутатами от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем и Вадимом Новинским.

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