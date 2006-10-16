Рабочая группа предлагает перенести рассмотрение проекта госбюджета

Рабочая группа по подготовке бюджета-2007 предлагает перенести рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении с 20 октября на более поздний срок. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Бюджетном комитете Верховной Рады.

Как объяснил собеседник агентства, предложение рабочей группы будет рассмотрено сегодня на заседании согласительного совета ВР.

В Комитете также сообщили, что депутаты подали около 3 тыс. своих предложений в законопроект «О Государственном бюджете на 2007 год». Сейчас ведется работа по упорядочению всех предложений, так как многие из них похожи по своему содержанию, но поданы разными депутатами.

Как сообщалось, согласно составленному председателем ВР графику, рассмотрение проекта бюджета в первом чтении было запланировано на 20 октября, второе чтение - на 17 ноября, третье чтение и принятие в целом как закона – на 29 ноября текущего года.

Депутаты могли подавать свои предложения к проекту госбюджета до 1 октября 2006 года

Справка УНИАН. ВР создала рабочую группу по подготовке законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Сопредседателями группы являются первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ и первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК. В эту группу вошли председатель бюджетного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО и по три представителя от каждой фракции.