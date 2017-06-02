Не по карману: журналисты показали роскошные авто работников экономического управления СБУ (фото, видео)

Ряд работников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ пользуются дорогими автомобилями класса люкс, стоимость которых может быть несоизмеримой с заработной платой государственных служащих.

Некоторые из зафиксированных автомобилей официально принадлежат не работникам СБУ, а их родителям, которые имеют небольшие официальные доходы, говорится в расследовании программы "Схемы".

Некоторых сотрудников на люксовых авто удалось опознать. Так, журналисты несколько дней подряд фиксировали возле здания управления авто Toyota Land Cruiser ориентировочной стоимостью 60 тысяч долларов.

Журналисты установили, что на нем передвигается Дмитрий Бузницкий, упоминания о котором как о заместителе начальника экономического управления СБУ есть в интернете.

При этом авто официально принадлежит 63-летней Елизавете Бузницкой из Канева, очевидно его матери, которая работает диспетчером шлюза государственного предприятия "Укрводпуть". Начальник шлюза – ее муж, Николай Бузницкий. Из деклараций видно, что именно такое авто появилось у Елизаветы Бузицкой несколько лет назад. При этом доход Елизаветы Бузницкой в 2016 году составлял примерно 250 долларов в месяц, а Николая Бузницкого – чуть больше 600 долларов.

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Еще один автомобиль BMW GT стоимостью около 40 тысяч долларов, который журналисты неоднократно фиксировали возле управления, принадлежит Владимиру Бурлюку – кандидату военных наук, преподавателю из Каменца-Подольского.

Он – отец 27-летнего Алексея Владимировича Бурлюка, который и приезжает на этом авто каждое утро в СБУ.

Алексей Бурлюк после череды вопросов журналиста признал, что авто, которым он пользуется, принадлежит отцу. Мать Алексея, как и его отец, также работает преподавателем.

На Toyota Land Cruiser, стоимость модели которого составляет около 70 тысяч долларов, передвигается Юрий Борейчук.

Он работает в Службе безопасности с 1994 года, о чем свидетельствуют данные из открытых источников. Он работал в центральном управлении, а потом возглавил управление, которое должно предотвращать экономические преступления в транспортной отрасли.

В 2005 году его назначали проверять финансово-хозяйственную деятельность "Укрзализныци".

По состоянию на 2015 год Юрий Борейчук работал в 3-м управлении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Вероятно, Юрий Борейчук работает в управлении и до сих пор. При этом Юрий Борейчук на вопросы журналистов возразил, что он Юрий Борейчук. А на вопрос о том, откуда у него средства на Land Cruiser и какая сейчас зарплата в Службе безопасности Украины, ответил: "Делайте запрос".

Журналисты программы зафиксировали почти полтора десятка дорогих автомобилей. Владельцев некоторых идентифицировать не удалось. А те, кого удалось идентифицировать, не захотели отвечать на вопросы журналистов.

Отмечается, что перед эфиром представители СБУ направили письмо, которым пытались снять с эфира программу "Схемы" об элитных авто сотрудников.

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ должно защищать интересы государства в области экономической безопасности. Служащие, которые здесь работают, непубличные: их штатного расписания нет в сети, на здании нет вывески, а к прохожим, которые задерживаются возле ворот, выходят охранники.

"В последнее время участились нарекания бизнеса на управление, призванное защищать интересы государства в области экономической безопасности, – предприниматели жалуются, что сотрудники этого управления занимаются противодействием бизнеса ради собственной выгоды", – говорится в расследовании.