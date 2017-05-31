Вятрович прокомментировал попытку Путина "отжать" Анну Ярославну

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович объяснил, почему российский президент Владимир Путин пытался присвоить истории РФ Анну Ярославну.

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По его словам, история - это важный совокупный опыт сообщества, который помогает избегать ошибок в будущем.

"Это общественный и политический капитал этого сообщества. Капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют, или... воруют. Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого", - отметил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".

Позже Порошенко заявил, что Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю Анну Ярославну.