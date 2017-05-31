Вятрович прокомментировал попытку Путина "отжать" Анну Ярославну
Вятрович прокомментировал попытки российского президента "отжать" Анну Ярославну.
Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович объяснил, почему российский президент Владимир Путин пытался присвоить истории РФ Анну Ярославну.
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По его словам, история - это важный совокупный опыт сообщества, который помогает избегать ошибок в будущем.
"Это общественный и политический капитал этого сообщества. Капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют, или... воруют. Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого", - отметил Вятрович.
Как сообщал УНИАН, лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".
Позже Порошенко заявил, что Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю Анну Ярославну.