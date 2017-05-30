Путин пытался похитить Анну Ярославну - Порошенко (видео)

Комментируя решение Сената Нидерландов о поддержке ратификации ассоциации Украина-ЕС, Петр Порошенко заявил, что Украина воссоединилась с европейской семьей. Также он вспомнил и слова Путина о "русской" Анне Ярославне. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью... Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить для российской истории", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".

Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что российский президент Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов, назвав Анну Ярославну "русской".