Тимошенко уволила Литвина

Заместителем министра финансов Украины назначен Андрей КРАВЕЦ. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 195-р размещено на сайте правительства.

Также Кабмин своим распоряжением №194-р от 25 февраля 2009 года уволил Владимира ЛИТВИНА с этой должности.

Как сообщалось, А.КРАВЕЦ занимал должность заместителя министра финансов с октября 2006 года по декабрь 2007 года.