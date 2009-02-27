Тимошенко уволила Литвина

10:27, 27 февраля 2009
Политика
3961

Заместителем министра финансов назначен Кравец

Заместителем министра финансов Украины назначен Андрей КРАВЕЦ. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 195-р размещено на сайте правительства.

Также Кабмин своим распоряжением №194-р от 25 февраля 2009 года уволил Владимира ЛИТВИНА с этой должности.

Как сообщалось, А.КРАВЕЦ занимал должность заместителя министра финансов с октября 2006 года по декабрь 2007 года.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter