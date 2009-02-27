Тимошенко уволила Литвина
10:27, 27 февраля 2009Политика
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Заместителем министра финансов назначен Кравец
Заместителем министра финансов Украины назначен Андрей КРАВЕЦ. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 195-р размещено на сайте правительства.
Также Кабмин своим распоряжением №194-р от 25 февраля 2009 года уволил Владимира ЛИТВИНА с этой должности.
Как сообщалось, А.КРАВЕЦ занимал должность заместителя министра финансов с октября 2006 года по декабрь 2007 года.
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