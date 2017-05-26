России не место в G8, пока она не выведет войска из Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что России не место в «Большой восьмерке», пока она не выведет войска из Украины.

Об этом он заявил во время церемонии открытия отремонтированной автодороги Спасское-Вилково в Одесской области.

«Саммит стран «Большой семерки», раньше была «восьмерка», потому что Россию выкинули за то, что она нарушила международное право, напала на Украину. Не место ей среди стран «Большой восьмерки», - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеПорошенко принял участие в запуске высокоточной украинской ракеты (фото,видео)

«Вернуться очень просто: уберите прочь свои войска, перестаньте убивать украинцев, уберите свои пушки, танки, системы залпового огня - и все будет хорошо. А не уберете – у нас еще одна приятная новость: мы вместе с министром обороны... и Александром Турчиновым, секретарем СНБО, сегодня провели успешное испытание новой украинской ракеты», - сказал Порошенко.

Как сообщалось, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина проходит саммит «Большой семерки».