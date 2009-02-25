Пять фракций готовы созвать сессию Киеврады уже завтра. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Киеврада не может медлить с принятием бюджета. Инфляция стремительно растет, а городское хозяйство такими же темпами разрушается. На сегодня Киев остается едва ли не единственным городом в Украине, который уже два месяца живет без бюджета. Второй месяц не выплачиваются муниципальные надбавки медикам и педагогам. Не выполняются большинство социальных программ. И в этой критической ситуации мэр сбежал в отпуск, перестраховавшись больничным, а секретарь Киеврады отменил запланированную бюджетную сессию», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Уверен, что депутаты фракций Блока Кличко, БЮТ, Блока Литвина, Блока Катеринчука и Партии регионов готовы взять на себя ответственность и провести сессию Киеврады 26 февраля, как это было запланировано раньше. Столица не может больше ждать милости от Черновецкого в виде бюджета Киева на 2009 год. Мы готовы предложить действительно социальный бюджет, способный защитить киевлян в условиях кризиса», - заметил политик.